Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve düşük faiz politikası ticari kredi faizlerinde gözle görülür bir etki yaratsa da bireysel kredi faiz oranlarında aynı durum söz konusu değil. Özellikle konut kredisi faizinde son 40 ayın zirvesine ulaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz kitabımda yok” demesine karşın her yerden ‘faiz’ fışkırıyor. Bu durum Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesine rağmen devam ediyor. Hem krediye ulaşım kısıtlı hem de faizler yüksek.

Merkez Bankası verilerine göre 4 Kasım haftasında konut kredisi faiziyse yüzde 21,56’ya yükseldi. En son bu seviye Temmuz 2019’da görülmüştü.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre ihtiyaç kredi faizi önceki haftaya göre değişmezken ticari kredi faizi 180 baz puan gerileyerek yüzde 16,16’ya indi. Ticari kredi faizleri ise 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Politika faizinde bu yılın ilk indiriminin yapıldığı 19 Ağustos haftasına göre ticari kredi faizleri 9,71 puan birden geriledi.

Ancak bireysel tarafta faiz oranları o kadar hızlı gerilemedi. BDDK’nın vadeleri kısaltan uygulamasına rağmen ihtiyaç kredi faizi yüzde 30,88 ile bir önceki haftayla aynı seviyede kaldı. İhtiyaç kredisi faizi politika faizine ilk indirimin yapıldığı 19 Ağustos haftasına göre 3.87 puanlık gerileme gösterdi.