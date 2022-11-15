DP lideri Uysal: Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceğini düşünüyorum

‘Altılı masa’da bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “(CHP Genel Başkanı) Kemal Kılıçdaroğlu’nun (2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini) kazanabileceğini düşünüyor musunuz” sorusunu “Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum” diye yanıtladı.

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Uysal, Karar TV’nin ‘Bi’ Karar Ver’ programında Elif Çakır ile Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı.

Uysal, “Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili ‘Kazanamaz’ yorumlarına nasıl bakıyorsunuz? Kazanabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle, ortak bir cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber, ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun ben sağlanabileceği kanaatindeyim.

İktidar cenahından bu tür bir propaganda Kemal bey üzerinde yürütülmek istenebilir. Muhalefetin kendi tartışma zeminlerinde daha net başarı elde edelim, bütün bu arayışlar o kapıyı açık tutmak lazım. İsimler üzerinden bir tartışmaya da gerek yok. Muhalefetin dünle mukayese ettiğimizde, bu manada bir etkin siyasi bir aktörü cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği çok sayıda insan var.”

‘Kılıçdaroğlu, 16-17 Eylül’de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı‘

Uysal, şöyle devam etti: “Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16-17 Eylül’de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var. Her siyasi partinin geçmiş görev alanları itibariyle güvenlik bürokrasisi ve diplomasi içinde görevlendirilmiş insanları var. Bir görünen var bir de görünenin arkası var. Bunları ayrıştırmak lazım. Sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemem. Bu bir terör saldırısı, çok net. Bu noktada sorumluluk sahibi hükümetin bakanlarından başlayarak ilk işi muhalefeti suçlayarak gidiyor. Çok uzun süredir ifade ettiğim bir şey var. Derinden toplumsal iklimi değiştirmeye yönelik hamleler olabilir. Bu iklimi zehirletmemek lazım.”