MHP’li başkandan ‘saldırganla görüşme trafiği’ açıklaması: Adıma hat çıkarılmış

Adına kayıtlı telefon hattıyla İstanbul’daki bombalı saldırı zanlısıyla iki kere görüştüğü gerekçesiyle ifadesi alınan MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, ‘telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını’ iddia etti.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Saldırının faili olduğu açıklanarak gözaltına alınan Ehlam Elbeşir’le MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edilmişti. HTS kayıtlarında, İlhan’ın adına kayıtlı bir telefon hattıyla Elbeşir’in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı yer almıştı.

AA’nın haberine göre adına ait hat üzerinden zanlıyla görüşmeye ilişkin konuşan MHP’li İlhan şunları dedi: “Konuyla ilgili olarak jandarmanın davetiyle ifade vermeye gittim ve ifadem sonrası gizlilik kararı olan bir konuyla ilgili söyleyeceklerim, şahsım ve partimi yıpratmaya yönelik dezenformatif haber için tüm yasal yolları kullanarak mücadele edeceğim. Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019’da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı üç hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır. O numarayı, kimlik fotokopimle sahte olarak Cizre’den çıkarmışlar.”