Valiliğin talebiyle: İstiklal Caddesi’ndeki ağaçlar da sökülüyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor.

Fotoğraf: Dokuz8haber

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Dokuz8haber’den Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, İstanbul Valiliği’nin talebi doğrultusunda İstiklal Caddesi’nde bulanan ağaçların söküm hazırlığına başladı.

Banklar ve beton saksılarla başlayan söküm süreci, ağaçlarla devam edecek. Caddeden sökülen ağaçlar başka bir yere dikilecek.