Türkiye ve ABD genelkurmay başkanları Taksim’deki saldırıyı konuştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Mark Milley ile telefonda İstanbul’daki bombalı saldırısını görüştü.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley’in Güler’i telefonla aradığını bildirdi.
Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul’daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim’deki saldırıyı PKK’nın düzenlediğini, ABD’nin de PKK’yı desteklediğini öne sürerek, “Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz” demişti.