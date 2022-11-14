Emniyet, Taksim saldırısında bir kişiyi daha arıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Taksim’deki saldırıyı düzenlediği iddia edilen Suriye uyruklu Ehlam Elbeşir’e (23) bombayı teslim ettiği öne sürülen ‘B.’yi arıyor.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylemiş, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre de bombalı saldırının faili PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etmişti.

PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin açıklamasındaysa “Taksim’deki saldırıyla herhangi bir ilişkimiz yok” denmişti.

ANKA’dan Edda Sönmez’in Emniyet kaynaklarından aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın şüphelinin saldırının ardından kaçmak için bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde emniyete getirildi. Ticari taksiyse emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

Polis, Elbeşir’in, yaklaşık bir sene önce ‘PKK/YPG içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığını’ söyledi. EGM’nin aktardığına göre Elbeşir, ifadesinde ‘dört ay önce de yanında B.’yle kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye’ye girdiğini’ söyledi.

Emniyet’in aktardığına göre İstanbul Esenler’e gelen Elbeşir ve B., burada ‘kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya’ başladı. EGM, çiftin ‘kendilerini gizlemek için bir tekstil atölyesinde de işe başladığını’ kaydetti.

Polisin değerlendirmesine göre ‘olay günü de bomba yüklü paketi B.’den alan Elbeşir, dikkat çekmemek için 45 dakika boyunca bombayı bıraktığı bankta oturdu.’

EGM, patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Elbeşir’in, ticari taksiyle önce Esenler’de kaldığı adrese gittiğini iddia etti.

ANKA’ya verilen polis bilgisine göre ilk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a geçmeyi planlayan kadın, gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince Küçükçekmece’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Elbeşir’in emniyetteki sorgusu halen devam ediyor.

Polis, ‘B.’nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.