İmamoğlu hatırlattı: 2016’da saksı yoktu ama terör saldırısı vardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, İstiklal Caddesi’nde başlattığı moral buluşmalarına devam etti. İmamoğlu, saldırıdan sonra kaldırılan saksılarla ilgili “2016’da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı” dedi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraflar: İBB

Pazar günü İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde bomba patlatıldı. Patlamada en az altı kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, saldırıda yaralanan vatandaşları dün hastanede ziyaret etmiş, hastaneden çıktıktan sonra yürüyerek İstiklal Caddesi’ne gitmişti. İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla konuşmuştu.

İmamoğlu, cadde esnafını her sabah ziyaret edeceğini belirterek ‘moral turları’ başlatmıştı. İmamoğlu bugün de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla konuştu.

‘Saksı yoktu ama terör saldırısı vardı’

Saldırıdan sonra caddedeki banklar ve saksılar kaldırılmış, ağaçlar sökülmüştü.

İmamoğlu, dün saksıların kaldırılmasıyla ilgili “Kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak, doğru bir kafa değil. Bir arada, ortak akılla, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım” demişti.

İmamoğlu bugün de konuyla ilgili şunları dedi: “2016’da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı. Şimdi olağan şüpheli gibi gösteriliyor. Bu durum siyaseten bir tartışma mı? Burada bir terör saldırısı var. Hepimizin ortak kucaklaşması gerekirken, bu tartışmayı nasıl buluyorsunuz? Bütün okumalarımı bir süre sonraya bıraktım; erteledim. Şu anda bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Bazı kurumların verdiği kararları, uygulayacağım. Ama bütün niyetleri, tüm yanlış hamleleri bir süre erteledim. Moralimiz düzelsin, ondan sonra halkımızı aydınlatırız.”

‘Yüz kişiden ellisi yabancıydı’

İmamoğlu, ziyaretlerine uzun süre daha devam edeceğini belirterek şunları dile getirdi: “Sadece içeriye dönük değil, dışarıya dönük de bu duyurularımızı yapacağız. Burada, bugün belki yüz kişiyle selamlaşmışsam, ellisi yabancıydı farklı ülkelerden. Hem üzüntülerini dile getirdiler hem de İstanbul’u çok sevdiklerini, keyifle dolaştıklarını dile getirdiler.”