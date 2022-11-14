İmamoğlu: Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan hemen sonra saksılarının kaldırılmasına tepki göstererek “Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım” dedi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: İBB

Pazar günü İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde bomba patlatıldı. Patlamada en altı kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, saldırıda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Hastaneden çıktıktan sonra yürüyerek İstiklal Caddesi’ne gitti.

İmamoğlu, İstiklal Caddesi üzerindeki esnafa tek tek uğrayarak baş sağlığı diledi. İmamoğlu, ziyaretleri sırasında, Halk TV’de canlı yayınlanan ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programına bağlandı.

Patlamadan hemen sonra caddedeki saksılar ve banklar kaldırılmıştı. İmamoğlu, Küçükkaya’nın, İBB’ye ait sokak saksılarının bombalı saldırı sonrasında kaldırılmasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: “Şu anda bu bir konu mudur, konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Ben bu sabah buraya, çevreyi gözlemek ve gözetlemek için geldim. Burada vatandaşlarımızla Taksim’de, huzur için, barış için moral verelim, esnafın yüzü gülsün diye geldim. Her sabah geleceğim. Süreç normalleşene kadar, her sabah geleceğim. Esnafımızla çayımızı içeceğim. Kahvemizi içeceğim. Herkesi bekliyorum. Biz, bugünlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak, doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye davet ediyorum. Bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah’a havale ediyorum. Allah, yardımcıları olsun. Bir arada, ortak akılla, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun.”