Taksim saldırısı zanlısı ve MHP’li başkana kayıtlı hat arasında iki görüşme geçmiş

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının zanlısı Ehlam Elbeşir’le MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edildi.

Taksim saldırganı iki kez MHP’li ilçe başkanıyla görüşmüş (Reuters)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti.

PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

İki görüşme

Emniyet, Elbeşir’in görüşme trafiğini inceledi. T24’ün haberine göre TS kayıtlarına göre İlhan’ın adına kayıtlı bir telefon hattıyla Elbeşir’in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi.

Ardından TELE 1’e konuşan İlhan, ifadeye çağırılmadığını öne sürdü: “İfade vermeye gitmedim. Yalan haber. Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı, yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim.”