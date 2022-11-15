ABD’nin taziyesi: Soylu kabul etmedi, Erdoğan ‘şükranlarını sundu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim’deki bombalı saldırıdan sonra başsağlığı dileğinde bulunan ülke ve organizasyonlara ‘şükranlarını sundu.’ Listede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘taziyesini kabul etmediği’ ABD de var.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia eden Soylu, ABD’ye eleştiriler yöneltmiş, ABD büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmeyip ”Bize verilen mesajı aldık. Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz” demişti.

Erdoğan’sa bugün “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” notuyla sosyal medyada bir teşekkür mesajı paylaştı.

Paylaşımda ABD bayrağı da yer aldı.