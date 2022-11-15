Çalışmalar gece de sürdü: İstiklal’deki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İstanbul Valiliği’nin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda İstiklal Caddesi’ndeki ağaç ve saksıları kaldırdı.

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İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.

Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06:00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü yaşanan saldırıda altı kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan hemen sonra saksılarının kaldırılmasına tepki göstererek “Saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım” demişti.