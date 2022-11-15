BM: Rusya ve Ukrayna esirlere işkence uyguluyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rusya ve Ukrayna’nın savaş esirlerine işkence uyguladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş, yaklaşık dokuz aydır devam ediyor.

Reuters’ın aktardığına göre BM, her iki tarafandan 100’den fazla savaş esiriyle görüştü.

Çalışmayı yürüten ekibin başkanı Matilda Bogner, Rus güçleri tarafından tutulan Ukraynalı mahkumların ‘büyük çoğunluğunun’ işkence ve kötü muamele gördüğünü bildirdi. Bogner, köpek saldırıları, elektrik şokları ve cinsel şiddetin uygulanan işkencelerden birkaçı olduğunu söyledi.

Bogner, Rus mahkumlarınsa yargısız bir şekilde infaz edildiğine dair ‘güçlü bulguların’ olduğunu belirtirken, mahkumların elleri arkadan bağlı olarak çıplak bir şekilde kamyonlara veya minibüslere doldurulduklarını dile getirdi. BM ekibi, mahkumların tutulduğu bir yerde ‘hoş geldin dayağı’ atıldığını tespit etti.

Rusya, savaş esirlerine yönelik işkence uygulandığını veya kötü muamelede bulunulduğunu reddederken, Ukrayna daha önceden, savaş esirlerine yönelik muameleyle ilgili tüm bilgileri kontrol ettiğini, herhangi bir ihlali araştıracağını ve yasal işlem başlatacağını söylemişti.