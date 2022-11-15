tumblr’a erişim engeli kaldırıldı

Sosyal medya platformu tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldı.

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Tumblr, ‘kişilik hakları ihlali iddiaları’na istinaden önceden alınmış kararların uygulanmaması nedeniyle Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Kasım’da erişime engellenmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait EngelliWeb projesinin aktardığına göre ilgili içeriklerin Türkiye’den görünmez kılınması sonrasında tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldı.

Tumblr, 4 Kasım’da 2018’den beri devam eden yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıklamıştı.

Yasak, bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle platformun uygulaması 2018’de Apple App Store’dan kaldırıldıktan sonra getirilmişti.

Yeni düzelemeye göre çıplaklık içeren görsel ya da videolar platformda yayımlanabilecek ama cinsel ilişkinin yer aldığı içeriklere yer verilmeyecek.