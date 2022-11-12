‘Çıplaklık yasağı’nı kaldıran tumblr’a Türkiye’de erişim engeli

Sosyal medya platformu tumblr erişime engellendi.

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EngelliWeb’in haberine göre engel Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.

Tumblr, 4 Kasım’da 2018’den beri devam eden yasağı kaldırarak platformda çıplak içeriklere izin verileceğini açıklamıştı.

Yasak, bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle platformun uygulaması 2018’de Apple App Store’dan kaldırıldıktan sonra getirilmişti.

Yeni düzelemeye göre çıplaklık içeren görsel ya da videolar platformda yayımlanabilecek ama cinsel ilişkinin yer aldığı içeriklere yer verilmeyecek.