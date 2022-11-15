‘Altılı masa’ toplantısından çıkanlar: Masa büyümeyecek, anayasa metni hazır

ALTAN SANCAR

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısı sonrası 28 Şubat mutabakatının ete kemiğe büründürüleceği tarih açıklandı. Masanın genişlemeyeceği duyurulurken, önümüzdeki günlere dair işaretler verildi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sekizinci defa bir araya geldi.

Partilerin kurmayları toplantıyı ‘uzun ve verimli’ olarak değerlendirdi. CHP’liler ‘mutfakta pişenler halkın önüne geliyor’ yorumunu yaparken, İYİ Partililer’se ‘yüzlerce saatlik çalışmayı halkımıza sunacağız’ dedi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırı yer aldı. Saldırıyı değerlendiren liderler, saldırı ve saldırının kaynağına dair mücadele fikrinde ortaklaştı. Toplumda korkunun egemen olmaması için net duruş sergilenmesi noktasında fikir birliğine varıldı. Ayrıca uluslararası alanda da kararlı duruşun sergilenmesi ve bunun sıklıkla dile getirilmesinin öneminin altı çizildi.

Masadaki liderler, söz konusu saldırının yaratacağı korku havasının, seçim güvenliği kaygısına ve 7 Haziran-1 Kasım arası korkusuna dönüşmemesi için de ortak çabayı konuştu. Liderlerin bildirisinde seçim güvenliğine özellikle vurgu yapılmasının nedeninin de bu olduğu kurmaylar tarafından aktarıldı. Kurmaylara göre aynı zamanda sansür yasası vurgusu da bildiride yer aldı. Saldırı sonrasındaki kesintilerin seçim gecesi yaşanacağı endişesini taşıyan yurttaşlara ‘oylarınız emin ellerde olacak’ mesajının verilmesi hedeflendi.

Liderler AKP’nin üzerinde çalıştığı ve henüz Meclis’e sunmadığı başörtüsü ve ‘aileyi korumaya yönelik’ anayasa değişikliğini de değerlendirdi. Teklif sonrası ortak bir tavır arayışı konusunda uzlaşılırken, teklifin beklenmesi ve incelenmesi kararlaştırıldı. Henüz teklif gelmeden açıklanacak net tavrın AKP tarafından kullanılabileceği belirtildi. AKP’nin teklifini henüz Meclis’e sunmamış olması da teklif tartışmalarının iktidar tarafından fırsata çevrilmek amacıyla kullanıldığının ‘kanıtı’ olarak yorumlandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın dile getirdiği altılı masaya katılma talebi de masanın gündemine geldi. Liderler, toplantının gündeminde de olan çeşitli çalışma gruplarının aşama katettiğini dile getirerek, bu aşamada yeni katılımlara mesafeli yaklaştı. Öte yandan BTP’nin olası ittifak içinde yer almasınınsa mümkün olduğu öğrenildi. Baş’ın İYİ Parti listelerinden İstanbul veya Trabzon’dan milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor. Masanın kararının da ilerleyen günlerde resmi olarak Baş’a iletilmesi bekleniyor.

Anayasa maddeleri açıklanacak

28 Kasım’a işaret eden altılı masa, 28 Şubat’ta açıklanan mutabakat metnini ete kemiğe büründürmeyi hedefliyor. 28 Şubat’ta açıklanan mutabakatı ‘geleceğin anayasasının ruhu’ olarak değerlendiren kurmaylar, 28 Kasım’da otuz civarındaki maddenin duyurulacağını belirtti.

Maddeler arasında inanç, kılık kıyafet ve başörtüsü konusu da yer alırken, bu maddenin 28 Kasım’da duyurulup duyurulmayacağına da AKP’nin teklifinin seyri izlendikten sonra karar verilecek.

Kurmaylara göre, bu aşamayla birlikte geçiş sürecinin yol haritası da belirlenecek ve bir mutabakat altına alınması için hazır hale getirilecek. Ayrıca ‘gölge kabine’ olarak da nitelendirilen çalışma grupları da hızlı şekilde çalışmalarını tamamlayarak, yıl sonuna kadar raporlarını liderlere sunacak.

Adayın adı ve açıklanacağı tarih de bu aşamadan sonra konuşulacak. Yetkilerin devri ve kullanım biçimi de netleştirildikten sonra kamuoyuna duyurulacak.

Geçiş sürecinin belirlenmesiyle bakanlıkların yeniden şekillendirilebileceği de belirtiliyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre, özellikle ekonomi alanındaki bakanlıkların sayısının artması bekleniyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden iki ayrı bakanlık haline gelmesi hedefleniyor.

Ayrıca partiler cumhurbaşkanının değişmesiyle birlikte görev süresi sona erecek bürokratların yerine gelecek isimleri de belirlemiş durumda. Henüz ortaklaştırılmayan bürokratlar listesi için partilerin isim havuzu oluşturduğu biliniyor. Yine bürokrasi içinde görevde olan ve ‘güven duyulan’ isimlerden de bürokratlar listesi için destek alındığı belirtiliyor.