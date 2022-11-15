‘Girdap’ operasyonu: Avukat, polis süsü vererek 1 milyon liralık haksız kazanç sağlamışlar

Mersin’de, 51 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik ‘girdap’ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘tefecilik’ suçlarına karıştığı bilgisi alınan bir suç örgütünün mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru, çarşı ve mahalle bekçisi olarak tanıtan 10 şüphelinin, haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, güvenini kazandıktan sonra söz konusu dosyaları lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Hayali şirketler

34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında ‘hayali şirketler’ üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde yedi zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptandı.

Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.

300 polis katıldı

Bu tespit üzerine yaklaşık 300 polisin katılımıyla bazı adreslere ‘girdap’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şafak vakti, özel harekat polisleri ve dron destekli başlatılan operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde iki ruhsatsız av tüfeği, üç kurusıkı tabanca, iki polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartıyla dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde “Geçersizdir” yazılı bir çanta sahte dolar bulundu.

Polisin, adresinde bulunamayan dokuz zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.