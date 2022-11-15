İstanbul Barosu, ‘saldırının faili’ diye hedef gösterilen avukat hakkında ‘bir zahmet’ açıklama yayımladı

İstanbul’daki patlamanın ardından ‘saldırının faili’ olarak gösterilen avukat Jiyan Tosun hakkında İstanbul Barosu’ndan iki gün sonra açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Baromuz mensubu bir avukatın olayın faili olarak gösterilmek suretiyle afişe edilmesi, bireyin en temel haklarından olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’da da kaynağını bulan masumiyet karinesine aykırıdır. Lekelenmeme hakkına hukuksuz müdahaledir. Buna sebebiyet verenler hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır.”

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Jiyan Tosun, İHD İstanbul Şubesi’nde konuya dair konuştu (MA)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından Zafer Partili Ahmet Taşkaya, zanlının fotoğrafını paylaşarak bunun İstanbul Barosu’na bağlı avukat Jiyan Tosun olduğunu iddia etmiş, onu hedef tahtasına koymuştu.

Yaşananların ardından Tosun, suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gitmiş, savcı bulamayınca da can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle bir süre orada kalmıştı.

Tosun, Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından şunları kaydetmişti: “Aile bireylerimin telefonları dağıtıldı. 16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak, ‘Bombacısınız öleceksiniz’ şeklinde tehdit etmişler.“

Bu süreçte İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ın arandığı fakat telefonlara dahi çıkmadığı ileri sürülmüş, baroya ‘avukatını korumadığı için’ sert eleştiriler yöneltilmişti.

Barodan açıklama

Eleştiriler devam ederken İstanbul Barosu’ndan ‘gecikmeli de olsa’ bir açıklama geldi.

Bu süreçte İYİ Partili Taşkaya’nın Tosun’u hedef göstererek ‘masumiyet karinesini’ ihlal ettiği belirtilerek soruşturma yapılması istendi.

Açıklama şöyle:

*İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde yaşanan ve tüm ülkemizi üzüntüye boğan terör saldırısı sonrasında, bant genişliği daraltılmak suretiyle ülke çapında tüm yurttaşların internet erişimi uzunca bir süre engellenmiştir. Bu durum temel hak ve özgürlüklerden, bireylerin haberleşme özgürlüğünün ihlali niteliğindedir.

*Aynı süreçte, Baromuz mensubu bir avukatın olayın faili olarak gösterilmek suretiyle afişe edilmesi, bireyin en temel haklarından olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’da da kaynağını bulan masumiyet karinesine aykırıdır. Lekelenmeme hakkına hukuksuz müdahaledir. Buna sebebiyet verenler hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır.