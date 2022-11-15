Türkiye fahri konsolos ‘cenneti’ olmuş: Birçoğu skandallara karıştı

Türkiye’de bulunan çoğu Türk vatandaşı 300’den fazla fahri konsolosun en az yüzde 16’sının skandallara karıştığı ortaya çıktı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan derlenen verilere göre 2011’de Türkiye’de yabancı ülkeleri temsil eden kayıtlı fahri konsolos sayısı 183 iken 2016’ya gelindiğinde bu sayının büyük bir artışla 340’a çıktığı görüldü. Bakanlığın sitesindeki son listeye göre Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 328 fahri konsolos var.

Fahri konsoloslar her ne kadar Türkiye’de temsil ettikleri ülkeler tarafından belirlense de Türkiye’nin onayı olmadan bu unvanı elde edemiyorlar.

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre Türkiye’de yabancı ülkeleri temsil eden 50 fahri konsolosun adı uyuşturucu taşımacılığından hayali ihracata, yasa dışı bahisten insan kaçakçılığına, şaibeli ihalelerden ‘FETÖ’ üyeliğine kadar birçok farklı skandala karıştı. Belgeler, bu isimlerin ya haklarındaki suçlamalara rağmen fahri konsolos seçildikleri ya da bu görevleri sırasında bu skandallara karıştıklarını gösteriyor.

Kamuya açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre gözaltına alınan, hakkında dava ya da soruşturma açılan bu isimlerin hiçbiri kesinleşmiş hapis cezası almadı.

Emekli diplomat ve CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ciddi devletlerin adı skandallara karışmış bireyler tarafından temsil edilmek istemeyeceğini belirterek “Böyle bir durum, benim hatırladığım bir örnek olarak yok” dedi.

‘Fahriler’ arasında AKP’li isimler de var

AKP’de aktif siyaset yapmış 14 kişi fahri konsolos olurken bu rakamı üçer kişiyle ANAP ve CHP izliyor. Birer kişi de artık faaliyetlerine son vermiş olan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeni Türkiye Partisi (YTP) adına siyaset yapmış isimler. Bunun yanı sıra siyasilerin yakın akrabası olan 12 kişi de fahri konsolosluk unvanına sahip. Bunların dokuzu AKP’li, ikisi DYP’li biri de CHP’li siyasilerin yakını.

Futbol kulüplerini satın alan iş insanlarından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) etik kurulu üyelerine, kulüp başkan ve yöneticilerinden menajerlere kadar futbol dünyasından da toplam 18 kişi fahri konsolosluk yapmakta.

En çok Sri Lanka fahri konsolosu Türkiye’de

Türkiye’de en fazla fahri konsolosu olan ülke Aydın/Kuşadası, Kocaeli, Antalya, İzmir, Kayseri, Bursa, Tekirdağ, Mersin ve Trabzon’a atadığı dokuz fahri konsolosla Slovakya. İkinci sırada sekizer fahri konsolosla Brezilya, Sri Lanka, Romanya ve Macaristan geliyor.

Sri Lanka ise kendisini temsil etmesi için dünyada en fazla fahri konsolosu Türkiye ve Almanya’da görevlendirdi. TÜİK’in yayımladığı Türkiye’ye en fazla turist yollayan 90 ülkeden biri dahi olmayan, Türkiye ile dış ticaret hacmi sadece 160 milyon dolar olan Sri Lanka’nın neden rekor sayıda fahri konsolosunun Türkiye’de olduğu sorusu cevapsız.

Ünker’in haberi DW Türkçe’nin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) işbirliği ile yürüttüğü ‘Gölge Diplomatlar (Shadow Diplomats)’ araştırmasına dayanıyor.