Erdoğan’ın katıldığı ‘dijital gösteri’ organizasyonuna 2,3 milyon liralık harcama

BİLAL ÇELİK

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısını dinlediği ‘dijital açılış gösterisi’ için kasasından 2 milyon 321 bin lira harcadı.

Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı’nda düzenlenen organizasyona katılmıştı (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katıldığı Gaziantep Gar istasyonunda Yücel Arzen’e ait ‘Türkiye Yüzyılı’ parçasını dinlemişti.

Burada çeşitli gösteriler eşliğinde yapılan organizasyonun parasıysa belediyenin kasasından çıktı. AKP’li Fatma Şahin’in yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi gerekçesiyle ‘pazarlık usulü’ ihaleye çıktı.

Üç farklı şirketin katıldığı ihaleyi organizasyon işleri de yapan Turveb şirketi 2 milyon 321 bin lira aldı.

İhale sonuç dökümü (EKAP)

‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı

Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklamıştı. AKP organizasyonunda bir de özel olarak bestelenen ‘Türkiye Yüzyılı’ isimli bir şarkı da seslendirilmişti.

Şarkı, 1 Kasım’da Beştepe’de düzenlenen Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde de seslendirilmişti.