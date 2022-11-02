Polislerin mezuniyet töreninde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı seslendirildi

Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen şarkı seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklamıştı. AKP organizasyonunda bir de özel olarak bestelenen ‘Türkiye Yüzyılı’ isimli bir şarkı da seslendirilmişti.

Şarkı, dün Beştepe’de düzenlenen polis akademisi mezuniyet töreninde de seslendirildi.

Törende, Erdoğan ve Soylu ile mezun öğrencilere hitap etmeden önce Polis Akademisi Bandosu tarafından bir ‘müzik dinletisi’ yapıldı.

Dinletide ilk olarak ‘Kerkük’ün Zindanı’, daha sonra ‘Bil Oğlum’ ve üçüncü olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP toplantısında ilan ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen aynı adlı şarkı seslendirildi.