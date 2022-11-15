HDP’li Garo Paylan: Israrla söylüyorum, yeni bir darbe dinamiği var

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul’daki bombalı saldırıya ilişkin “Mesele terör meselesi değil, mesele darbe dinamiği. Yeni bir darbe dinamiği var ısrarla söylüyorum. Siyaseti darbelemek isteyen bir dinamik var” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. “İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısını kınıyor ve lanetliyorum” diyen Paylan, görevlerinin yalnızca kınamak ve lanetlemek olmadığını vurguladı.

ANKA’nın haberine göre Paylan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Geçmişte yaşadığımız provokasyonlarla ilgili önemli bir sembol cümle var: ‘Bir tuğlayı çekersem duvar yıkılır.’ Biliyorsunuz, bu tip provokasyonlara çoğu zaman devlet içinde belli güçler yol verir, hatta planlar hatta tezgahlar. Bunlar ilerleyen yıllarda hep ortaya çıkmıştır. Bunlar da hep belli darbe dinamiklerinin veya siyaseti dizayn etme operasyonlarının aparatı olarak kullanılmıştır.

* Ne zaman devlet seçime gidiyorsa, ne zaman siyasette gerilim varsa ne zaman toplumda kamplaşma kutuplaşma varsa devlet içinde belli odaklar siyaseti dizayn etmek için belli provokasyonlara yol verirler. O noktada devlet kendini koruyabilirse ya da yargı, meclis, sivil toplum kuruluşları gibi aygıtlar bu odakları ortaya çıkarabilirse, o oyunlar bozulur ve darbe planları devre dışı bırakılır.

* Ben bugün bir araştırma önergesi versem Meclise, biliyorum ki -AKP, MHP grubu burada- biz bu istiklal caddesinde olan hadiseyi araştıralım desek “Olay yargıya havale edilmiştir” diyecekler.

* AKP heyeti HDP’yi ziyaret etmiş, acaba siyasette bir yumuşama havası mı olacak havası oluşmuş. Selahattin Demirtaş yine hakkı çerçevesinde, babası kalp krizi geçirmiş ziyaret etmiş. HDP ziyaretine MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ‘olumlu bir adımdır’ demiş. Siyasette de acaba bir normalleşme mi oluyor, normal olan adımlar mı atılıyor diye belli bir izlenim var… Tam bu izlenimlerin olduğu anda İstiklal Caddesinde bir bomba patlatılıyor. Hepimiz akıllı olmalı, aklımızı önümüze koymalıyız. Elbette duygularımız da var, hepimiz yaralandık kırıldık ama şimdi aklı önümüze koyma zamanı.

* Bu bana Çözüm Süreci’ni hatırlatıyor. Çözüm Süreci devredeydi, ama bu süreci devlet içinde bozmak isteyen dinamikler de vardı. AKP, cemaatle, ‘FETÖ’yle kavga halindeydi. Bu kavga içinde cemaat darbeyi bir hedef olarak koymuştu. Yani “AKP’yi iktidardan etmek için darbeye yürüyeceğim, bunun için de Çözüm Süreci’ni bozacağım ve Kürt meselesinde gerilimi artıracağım, çatışmalar başlayacak, toplum kamplaşacak, kutuplaşacak ve biz darbeye yürüyeceğiz” diyordu.

* Bakın, ben bu olayı aynı 22 Temmuz 2015’te Ceylanpınar’da iki polisimizin öldürülmesi meselesiyle eş değer tutuyorum. İki polis öldürüldü, o gün istihbaratın, polisin, savcının içinde olan cemaatçi denilen unsurlar “Bu meseleyi örgüt yaptı” diye doğrudan dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na istihbarat verdiler… Çatışmalar başladı, binlerce insanımız hayatını kaybetti, Çözüm Süreci devreden çıktı. O dönemde bu Meclis’te bu sıralardan, on kere “Darbe dinamiği devrededir” dedim ama sizler dinlemediniz!

* Mesele terör meselesi değil, mesele darbe dinamiği. Yeniden seçimlere gidiyoruz değil mi? Yeni bir darbe dinamiği var ısrarla söylüyorum. Siyaseti darbelemek isteyen bir dinamik var. Birileri gücü elinde tutmak istiyor, birileri gücü ele geçirmek istiyor. Bu tip olaylarda bu meseleler dahlinde bakmazsak, bizlere karşı yeni oyunlar oynanabilir.

* Bakın dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ne diyor: “İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden birisi, 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz!”

* Sayın Ahmet Davutoğlu bunları diyor, biz bir araştırma komisyonu kurup, Ahmet Davutoğlu’nu çağıracak mıyız Meclis’e? Çağırmadığımız sürece bu karanlıklar aydınlatılamaz ve yeni oyunlar devreye geçer. Gelin bu konuda bir araştırma komisyonu kuralım. Yargı da en etkin şekilde görevini yapsın ki bu oyunları bozalım.