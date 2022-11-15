Bütçe açığı aldı başını gitti: Açığın yüzde 70’i ‘kur korumalı’dan

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 128,75 milyar TL oldu. Kur korumalı mevduat ödemelerinin tutarıysa 91,57 milyar TL’ye yükseldi.

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Bakanlığın verilerine göre, bütçe ekimde 83,25 milyar TL açık verdi. Açık, ocak-ekim dönemindeyse 128,75 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı bütçe açığıysa 22 milyar TL oldu.

Ekimde KKM’ye 6,67 milyar TL ödendi. KKM’ye ödenen toplam tutarsa 91,57 milyar TL’ye ulaştı.

Bütçeden borç verme kalemi altında da BOTAŞ’a ekimde 6,5, yılbaşından beri 121,4 milyar TL aktarıldı.