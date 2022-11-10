Cebimizden çıktı: ‘Kur korumalı’ya 6,6 milyar lira daha gitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına bugüne dek 91,6 milyar lira ‘destek’ ödendiğini söyledi.

Ödenen toplam tutar, eylülde 85 milyar lira olarak açıklanmıştı. Eylül sonundan bugüne Hazine’den ‘kur korumalı’ya 6,6 milyar lira daha gitti.

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Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına KKM sistemini devreye almıştı. Geçen yaklaşık bir yılın ardından dolar/TL 18,6 seviyesinde. KKM’nin bütçeye yüküyse Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen haftalarda açıklanan verilerine göre eylül itibariyle 85 milyar TL’ye kadar çıkmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bakan Nebati, bütçe sunumunda Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödendiğini anlattı: “Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde. KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payıysa yüzde 27. Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. 9 Kasım itibariyle 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir.”