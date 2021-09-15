Akşam Postası / 15 Eylül 2021

ÇHD davası: Kozağaçlı ve Timtik tahliye edilmedi; dosya mütalaa için savcılığa

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada mahkeme Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’i tahliye etmedi. Dosyayı esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderen mahkeme, bir sonraki duruşmanın 17 Kasım’da yapılmasına hükmetti.

AKP ve MHP’nin uzlaştığı tek madde barajmış; nedeni de Bahçeli’nin ‘endişesi’

AKP ve MHP’nin bir süredir gündeminde olan seçim yasası taslağında üzerinde anlaşılan tek konu seçim barajı gibi görünüyor.

Rus aşısı bilmeceye döndü: Bakanlık hala sessiz, neden kullanılmadığı belli değil

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Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.

Haber sildirmek için hazırlanan sahte mahkeme kararları Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bazı kişilerin sahte erişim engeli kararlarını haber sitelerine göndererek haberleri kaldırmaya çalışmasını Meclis gündemine taşıdı.

‘Dijital TL’ için ilk adım

Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.

Asgari ücretli yemeden içmeden yeni iPhone’un ancak dörtte birini alabiliyor

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ABD’li teknoloji devi Apple’ın dün lansmanını yaptığı iPhone 13 serisi telefonlar, Türkiye’de 11 bin TL ile 23 bin TL arasında değişen ve büyük çoğunluğun karşılamakta güçlük çekeceği fiyatlardan satılacak. Dünyada ise durum biraz daha farklı.

Bütçe ağustosta vergi gelirindeki artışla fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi. Bütçede görülen fazlada vergi gelirlerindeki artış önemli rol oynadı.

Araştırma: 3’üncü doz 2’ncisine oranla 10 kat fazla antikor üretiyor

İsrail’de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

İklim hedefi için yeterli düzenlemeyi tek bir ülke hayata geçirdi

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Birleşmiş Milletler’in (BM)İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenleyeceği Cop26 zirvesine haftalar kala yapılan bir araştırma, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecelik ısınma seviyesini geçmemesi hedefi için yalnızca Gambiya’nın yeterli önlemleri aldığını ortaya koydu.

‘Pucca’ya bir yıla kadar hapis istemi

‘Pucca’ lakaplı Selen Pınar Işık hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Türk Böbrek Vakfı’ndan kantin uyarısı: Yeni nesil obeziteyle karşı karşıya kalabilir

İki yıl önce üç bakanlığın ortak protokolüyle uygulamaya konulması planlanan, ‘Okul Gıdası Logolu’ ürünler kantinlerde yerini alamadı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kantinlerde bir an önce sıkı denetimlerin başlaması gerektiğini, aksi takdirde yeni neslin ciddi bir şekilde obezite tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Facebook’un iç araştırması sızdırıldı: Instagram gençlerin sağlığını bozuyor

Facebook’un kendi şirketi olan Instagram’a yönelik yaptığı basına sızdırılan iç araştırması, uygulamanın gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki endişeleri arttıracak düzeyde etkileri olduğunu bildiriyor.

Mona Lisa’yı hiç böyle görmediniz!

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin ‘Mona Lisa‘ üzerine daha fazla bir şey yapılamaz meydan okuması üzerine ortaya çıkan sokak sanatı ‘Moona Lisa‘ aynı isimle heykele dönüştürülerek sergileniyor.

Kuzey Kore balistik füze test etti

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, birkaç gün önce uzun menzilli seyir füzesi test eden Kuzey Kore’nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlattığını açıkladı.