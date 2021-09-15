‘Pucca’ya bir yıla kadar hapis istemi

‘Pucca’ lakaplı Selen Pınar Işık hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Işık, temmuz ayında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
Sosyal medya fenomeninin Twitter paylaşımındaki, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum….” ifadesinin suçlama konusu yapıldığı anlaşılmıştı.
Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre Anadolu başsavcılığı, Pucca hakkında soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, fenomenin sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtildi.
İddianamedeki ifadesine göre Işık, eski eşi Osman Karagöz’ün, yine Twitter’da, “Sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor” diye yazmasının üzerine söz konusu paylaşımı yaptı.
Savcılık, Işık’a ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’dan altı aydan bir yıla kadar hapis istedi.