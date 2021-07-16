‘Pucca’ gözaltına alındığını duyurdu

‘Pucca’ lakaplı Pınar Karagöz gözaltına alındığını duyurdu.

Karagöz, “Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı” diye yazdı.

Sosyal medya fenomeni daha sonra, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum….” diye yazdığı tweet’i yüzünden ifadeye çağrıldığını kaydetti.

“Ne var ne yoksa şikayet etmişler resmen. Nasılsa biri tutar diye” ifadesini kullanan ‘Pucca’, sürecin bayram sonrasına kaldığını söyledi.