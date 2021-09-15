Haber sildirmek için hazırlanan sahte mahkeme kararları Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bazı kişilerin sahte erişim engeli kararlarını haber sitelerine göndererek haberleri kaldırmaya çalışmasını Meclis gündemine taşıdı.

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Diken ve Gazete Duvar’a sahte mahkeme kararları gönderilerek, kararda belirtilen haberlerin kaldırılması talep edilmişti. Ancak söz konusu kararların sahte olduğu anlaşılmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Çakırözer, Türkiye’de sayıları giderek artan erişim engelleme ve içerik çıkartma uygulamalarının, son dönemde basın özgürlüğünü kısıtlayan temel unsurlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Konuyu Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in ortaya çıkardığını anımsatan CHP’li vekil, Gül’den kapsamlı bir soruşturma açılmasını ve sahte kararları düzenleyenler hakkında bir an önce caydırıcı yaptırım uygulamasını istedi.

Çakırözer’in yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

* Sahte kararlarda ismi bulunan hakim Esma Canbeyaz Şengül’ün Bakırköy Adliyesi’nde görevli olmadığı ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görevli olduğu doğru mudur?

* Diken ve Gazete Duvar haber sitelerine gönderilen bu sahte kararlarla ilgili Adalet Bakanlığı nezdinde inceleme ya da soruşturma başlatıldı mı?

* Bu sahte kararlarla ilgili suç duyurularına İstanbul başsavcılığınca verilen takipsizlik kararına bakanlığınız itiraz edecek mi?

* Bu sahte kararlarla fayda elde etmeye çalışan ve sahte kararlarda isimleri ‘talep edenler’ kısmında yer alan kişiler veya organize oluşumların varlığı ve faaliyetleri soruşturulacak mı?

* Türkiye genelinde bu tür sahte erişim engeli kararlarının kaç haber kuruluşuna gönderildiği ve bu tür sahte kararlarla kaç habere erişimin engellendiği veya haberin yayından kaldırıldığı tespit edilecek mi?

* Dezenformasyon konusunda yeni bir yasa hazırlığında bulunduğu bilinen Adalet Bakanlığı ‘sahte mahkeme kararları’ ile nasıl mücadele edecek?