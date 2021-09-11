Sahte karar göndererek haberleri yayından kaldırmaya çalıştılar

Diken ve Gazete Duvar’a gönderilen sahte erişim engeli kararlarıyla bazı haberlerin yayından kaldırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Haber sitelerine gönderilen sahte kararlarla ilgili detayları Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter’da paylaştı.

Şimdiye dek bu şekilde iki karar fark edildiğini aktaran Akdeniz, Gazete Duvar’a temmuz ayında tebliğ edilen karar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ancak başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirtti.

Diken’e eylül ayında gönderilen kararla ilgili de suç duyurusunda bulunulacak.

Gönderilen sahte kararlar şöyle:

Gazete Duvar’a gönderilen karar 4 Haziran’da yayınlanan ‘Dayıdan yeğene dava: Süper asker ilacı ile dolandırıldık’ başlıklı haber, Diken’e gönderilen sahte kararsa 9 Ağustos 2019 tarihli ‘Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak’ başlıklı haberle ilgili.

Her iki sahte karar da Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nden ‘gönderilmiş’ ve ikisinde de hakim ismi ‘Esma Canıbeyaz Şengül’ olarak gözüküyor.

Prof. Akdeniz’in aktardığına göre Bakırköy Adliyesi’nde bu isimde bir hakim bulunmuyor. Belgelerdeki karar sayıları da aynı. Esma Canıbeyaz Şengül halen Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliği’nde görevli bir hakim. Sahte kararlarda ismi geçen katip de Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliği’nde görevli.

Diken’e gönderilen sahte kararın sahte tebligat zarfı da bulunuyor. Bu sahte zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığında gönderenin Gaziosmanpasa 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat sahte zarf üstünde Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hakimliği yazıyor.

Gazete Duvar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na yapılan suç duyurusunda başsavcılık, ‘bahse konu kararın aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik sayılamayacağını’ bildirip takipsizlik verdi.

Akdeniz şunları kaydetti: “Ortada çok ciddi bir sahtekarlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz.”