Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin ‘Mona Lisa‘ üzerine daha fazla bir şey yapılamaz meydan okuması üzerine ortaya çıkan sokak sanatı ‘Moona Lisa‘ aynı isimle heykele dönüştürülerek sergileniyor.

Fotoğraf: PA Media

Sokak sanatçısı Nick Walker meslektaşının bu meydan okuması üzerine Leonorda Da Vinci’nin ünlü eserini yeniden ‘yorumlamış‘ ve ‘Moona Lisa‘ isimli işi sprey boyayla duvara resmetmişti.

Fotoğraf: widewalls.ch

Elbisesini kaldırıp poposunu gösteren Moona Lisa, İngilizce yapılan bir kelime oyunuyla anlam kazanıyor. ‘Moon‘ kelimesi biriyle dalga geçmek ya da protesto etmek amaçlı ‘popoyu açık göstermek’ anlamında kullanılıyor.

260 kiloluk bronz heykelin yapımı için Moona Lisa gibi giyinmiş canlı bir modelin 360 derecelik açıyla elde edilen görüntülerden dijital bir modellemeyle oluşturuldu. Buradan yola çıkarak elde edilen kalıp sayesinde heykel yapıldı.

Pekala “Mona Lisa’yı hiç böyle görmediniz!” diye pazarlanabilecek heykel 31 Ekim’e kadar tartışmalı sergileriyle tanınan Bristol’daki M-Shed müzesinde sergilenecek.