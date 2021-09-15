Kuzey Kore balistik füze test etti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, birkaç gün önce uzun menzilli seyir füzesi test eden Kuzey Kore’nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore’nin denemesinin ardından Güney Kore, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in de katılımıyla denizatından fırlatılan balistik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze geliştirme çalışmalarını durdurması karşılığında yaptırımların kaldırılması için ABD ile yürüttüğü görüşmeler 2019 yılında çıkmaza girmişti. Kuzey Kore görüşmelerin çıkmaza girmesinden sonra silah geliştirme çalışmalarına devam etti.

Japonya Sahil Güvenliği fırlatılan nesnenin balistik füze olabileceğini ve Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga olayı kınarken, durumun ‘ölçüyü aştığını’ söyledi.

Hem Suga hem de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in konuyu görüşmek üzere ulusal güvenlik konseylerini topladı.

Güney Kore ve Çin dışişleri bakanları bugün Kuzey Kore’nin son füze testi ve Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer silahlardan arındırma müzakerelerinin durmuş olmasına ilişkin endişeler sürerken Seul’de bir araya geldi.

Kuzey Kore hafta sonunda ‘çok önemli stratejik bir silah’ olarak nitelediği uzun menzilli bir seyir füzesini test etmişti.

Analistler bu silahın ülkenin geliştirdiği nükleer başlık taşıyabilen ilk seyir füzesi olduğunu ifade etmişlerdi.