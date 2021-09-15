Türk Böbrek Vakfı’ndan kantin uyarısı: Yeni nesil obeziteyle karşı karşıya kalabilir

İki yıl önce üç bakanlığın ortak protokolüyle uygulamaya konulması planlanan, ‘Okul Gıdası Logolu’ ürünler kantinlerde yerini alamadı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kantinlerde bir an önce sıkı denetimlerin başlaması gerektiğini, aksi takdirde yeni neslin ciddi bir şekilde obezite tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

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Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, 2 Ocak 2019’da söz konusu protokolü imzalamış; 20 Haziran 2019’da ilk tebliğ yayınlanmıştı. 16 Eylül 2019’da da uygulamaya konulması kararlaştırılan ‘Okul Gıdası Logosu’ projesi, ‘gıda üreticisi firmaların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için’ 7 Eylül 2020 tarihine ertelendi.

Proje bu kez de pandemi nedeniyle ötelendi. 22 Ekim 2020’de, yeni bir tebliğ ile uygulama 6 Eylül 2021 tarihine bırakıldı. Okullar açıldı ancak projenin kantinlerde uygulanmasına dair hiçbir hazırlığın yapılmadığı, çoğu beslenme çantası olmadan okula giden çocukların kantinlerinde, gazlı içecek, aşırı şeker ve katkı maddesi içeren gıdalarla kızartma gibi sağlıksız ürünlerle günü geçirdiği belirtildi.

‘Denetimin hemen başlaması gerek’

DHA’ya konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, ‘iki yıl önce alınan kararla yaşadıkları mutluluğun bugün büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü’ söyleyerek uygulamanın bir an önce gerektiği gibi hayata geçirilmesinin toplum sağlığı açısından ‘kritik öneme sahip olduğunu’ söyledi.

Erk, şu ifadeleri kullandı: “Okullara bizler giremiyoruz, çünkü ebeveynler bile alınmıyor. Ama aldığımız bütün şifahi bilgiler şunu gösteriyor ki okulların büyük çoğunluğunda ne yazık ki ‘Okul Gıdası Logolu’ ürünler satılmıyor. Hatta son çıkan tebliğde, yakın market, AVM ve bakkallarda da satılabilir kararı çıkmıştı. Buralarda okullardan daha fazla logolu ürünler görmeye başladık. Ama daha vahimi, bunların çoğunluğu ‘Okul Gıdası Logosu’ almanın yanından bile geçemeyecek ürünler.

Eğer bir ülkede 3 milyon had safhada obez varsa, bunun da yüzde 60’ı, yani 1.8 milyonu çocuk yaştaysa, bu oran her yıl yüzde 8 artış gösteriyorsa, geleceğimiz karanlık demektir. Denetimin hemen bugünden itibaren mutlaka başlaması gerekir. Örneğin ‘Okul Gıdası Logosu’ almış, aromalı diye satılan bu yoğurdun içinde aşırı şeker olmasına rağmen, üzerine bir de sanki içindeki şeker azmış gibi ilave şeker gelmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.”