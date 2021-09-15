Küresel ekonomide son 50 yılın en hızlı büyüme beklentisi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre küresel ekonomide bu yıl yüzde 5,3’le yaklaşık 50 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşecek.

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Raporda, Covid-19 nedeniyle başlayan kamu teşviklerinin devam etmesi ve başarılı seviyelere ulaşan aşılamanın büyüme rakamlarında etkili olacağı kaydedildi.

UNCTAD’ın raporunda ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın ‘düzensiz‘ olduğuna vurgu yapıldı ve yüksek gelirlilerin daha da zenginleştiğinin altı çizildi.

Raporda 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 pandemisi nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul olacağı bilgisi mevcut.

UNCTAD, 2022’de ise küresel büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,6’ya düşmesini ve küresel gelirin salgın öncesinin hala yüzde 3,7’nin altında kalmasını bekliyor.

Türkiye ekonomisinde büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,9, gelecek yıl için ise yüzde 3,6.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da büyümenin 2021’de yüzde 9, 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 5.5 olmasının beklendiği açılanmıştı.