Kamu ve hanehalkı borçluluğu yükselişte

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, Türkiye’de kamunun borçluluğu ikinci çeyrek dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 41,6’sına ulaştı. Oran ilk çeyrekte yüzde 39,8’di. İkinci çeyrekte hanehalkı borçluluğunda da yükseliş var.

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Verilere göre ikinci çeyrekte finans sektörü borçluluğu yüzde 27,8’de sabit kaldı. Finans dışı sektörde ise bu oran yüzde 68,7’den yüzde 74,9’a geldi.

Hanehalkı borçluluğu ise yüzde 16,6’dan yüzde 17,3’e yükseldi.

IIF verilerine göre ayrıca küresel ülke borçlulukları 2021 yılı ikinci çeyrek döneminde 4,8 trilyon dolar artarak 296 trilyon dolara ulaştı. Bu aynı zamanda bugüne kadar görülen en yüksek seviye.

Küresel ülkelerin borçlarının artmasındaki öncü, gelişen ülkeler oldu. İkinci çeyrekte gelişen ülkelerde borçlar 3,5 trilyon dolar artarak 92 trilyon dolara yaklaştı.

Bununla birlikte borcun GSYH’ya oranı ise aynı dönemde pandeminin başından bu yana ilk kez geriledi.

Dönem içinde küresel borç/GSYH oranı yüzde 353’e indi. Birinci çeyrekte oran yüzde 362’ydi.