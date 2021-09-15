Araştırma: 3’üncü doz 2’ncisine oranla 10 kat fazla antikor üretiyor

İsrail’de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

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Dünya genelinde varyantların Covid-19 vakalarını yeniden artışa geçirmesi nedeniyle bazı ülkeler üçüncü doz aşılamaya geçmişti.

Aşılamada dünyada çapında en yüksek orana sahip ülkelerden birisi olan İsrail de bu kapsamda üçüncü doz aşılamaya başlamıştı. BioNTech aşısının kullanıldığı ülkede daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar verilmişti. Son olarak da 29 Ağustos’ta 12 yaş üstü kişiler bu gruba eklenmişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail’de 6 milyon 54 bin kişiye Covid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Ülkenin en büyük hastanelerinden olan Sheba’da yapılan aşılamalara dair verileri yayınlayan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının aşı olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı.

Daha önce Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını öne sürmüştü.