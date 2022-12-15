Akşam Postası / 15 Aralık 2022

İmamoğlu, ‘altılı masa’yla Saraçhane’de: Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız
‘Altılı masa’ liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında miting düzenliyor.
AKP’nin Saraçhane yorumu: Erdoğan’a karşı linç kampanyası yürütülüyor
Babacan: 85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir’den büyüktür
Bahçeli büyük resmi gördü: Hedef Kılıçdaroğlu
Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin
İmamoğlu’na destek için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu 11 madde saydı
Demirtaş, İmamoğlu tartışmasında kendi sürecini hatırlatarak topa girdi: Geç değil
Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında
‘Emek ve özgürlük ittifakı’ndan İmamoğlu kararına tepki, ‘demokrasi güçleri’ne çağrı
Kadıgil’den iktidara bol ‘ahmak’ vurgulu İmamoğlu tepkisi
İmamoğlu kararına karşı Saraçhane yine tıklım tıklım doldu
Kılıçdaroğlu: Bu karar milli iradeye darbedir
Meclis’te İmamoğlu gündemi: AKP’li Tunç, ‘Erdoğan’ benzetmesine kızdı
AKP’li yazarların İmamoğlu yorumları: Adliyeden çıkan aday, düğmeye basıldı
Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar dünya kamuoyunda dahi geniş yer bulurken, AKP’ye yakın gazeteler küçük yerlerde gördü. Bazı gazetelerse haberlerinde İmamoğlu’nun açıklamalarını hedef aldı. Konuyu köşesine taşıyan AKP’li yazarların çoğu benzer bir yaklaşım sergiledi.
Muhalefet Saraçhane’deyken haber kanalları başını kuma gömdü
‘Dostlar’ sağ olsun: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye çok yaklaştı
Merkez Bankası rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefine ulaşmak üzere.
MHP’nin yeni seçim sloganı kafa karıştırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının de yer aldığı MHP’nin seçim sloganı kafa karıştırdı.
İmamoğlu kararını ‘pas geçen’ Erdoğan, ‘son kez destek’ sözlerine açıklık getirdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü AKP’ye yakın gazetecilere konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ‘siyasi yasak’ kararın bahsi geçmedi.
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt: Hataları gideririz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Eleştiri geldiğinde eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa gideririz” dedi.
Selvi’den al haberi: İktidar ‘başörtüsü’ için müzakereye açık, HDP’yle yine görüşecek
AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği için muhalefetin oylarına ihtiyacı olan iktidarın, maddelerde değişikliğe açık olduğunu öne sürdü.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 ay hapis istemi
Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
ORC’nin ‘kadın seçmen’ anketi: İYİ Parti ikinci
ORC Araştırma’nın ‘kadın seçmenlerin oy tercihleri’ anketine göre AKP yüzde 27,2’yle birinci, İYİ Parti yüzde 23’le ikinci.
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
Altı yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.
Savcı, Alaattin Çakıcı için ‘istisna yola’ başvurdu, kesinleşen cezayı durdurdu
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen ve kesinleşen dokuz ay 10 günlük hapis cezası hakkında infaz durdurma kararı verildi.