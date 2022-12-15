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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Aralık 2022

İmamoğlu, ‘altılı masa’yla Saraçhane’de: Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız

‘Altılı masa’ liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında miting düzenliyor.

AKP’nin Saraçhane yorumu: Erdoğan’a karşı linç kampanyası yürütülüyor

Babacan: 85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir’den büyüktür

Bahçeli büyük resmi gördü: Hedef Kılıçdaroğlu

Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin

İmamoğlu’na destek için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu 11 madde saydı

Demirtaş, İmamoğlu tartışmasında kendi sürecini hatırlatarak topa girdi: Geç değil

Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında

‘Emek ve özgürlük ittifakı’ndan İmamoğlu kararına tepki, ‘demokrasi güçleri’ne çağrı

Kadıgil’den iktidara bol ‘ahmak’ vurgulu İmamoğlu tepkisi

İmamoğlu için iki farklı analiz: Hızla yükselir; kararla elimine edildi

İmamoğlu kararına karşı Saraçhane yine tıklım tıklım doldu

Kılıçdaroğlu: Bu karar milli iradeye darbedir

Meclis’te İmamoğlu gündemi: AKP’li Tunç, ‘Erdoğan’ benzetmesine kızdı

AKP’li yazarların İmamoğlu yorumları: Adliyeden çıkan aday, düğmeye basıldı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar dünya kamuoyunda dahi geniş yer bulurken, AKP’ye yakın gazeteler küçük yerlerde gördü. Bazı gazetelerse haberlerinde İmamoğlu’nun açıklamalarını hedef aldı. Konuyu köşesine taşıyan AKP’li yazarların çoğu benzer bir yaklaşım sergiledi.


Muhalefet Saraçhane’deyken haber kanalları başını kuma gömdü

‘Dostlar’ sağ olsun: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye çok yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefine ulaşmak üzere.

MHP’nin yeni seçim sloganı kafa karıştırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının de yer aldığı MHP’nin seçim sloganı kafa karıştırdı.

İran 17 yaşındaki Sonya’yı ‘Allah’a düşmanlık’ suçundan idama mahkum etti

İmamoğlu kararını ‘pas geçen’ Erdoğan, ‘son kez destek’ sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü AKP’ye yakın gazetecilere konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ‘siyasi yasak’ kararın bahsi geçmedi.

Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt: Hataları gideririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Eleştiri geldiğinde eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa gideririz” dedi.

Twitter gündemi: İmamoğlu kararı Demirtaş ve HDP’lileri hatırlattı

Selvi’den al haberi: İktidar ‘başörtüsü’ için müzakereye açık, HDP’yle yine görüşecek

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği için muhalefetin oylarına ihtiyacı olan iktidarın, maddelerde değişikliğe açık olduğunu öne sürdü.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 ay hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ORC’nin ‘kadın seçmen’ anketi: İYİ Parti ikinci

ORC Araştırma’nın ‘kadın seçmenlerin oy tercihleri’ anketine göre AKP yüzde 27,2’yle birinci, İYİ Parti yüzde 23’le ikinci.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

Altı yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

Savcı, Alaattin Çakıcı için ‘istisna yola’ başvurdu, kesinleşen cezayı durdurdu

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen ve kesinleşen dokuz ay 10 günlük hapis cezası hakkında infaz durdurma kararı verildi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye birlikte çıktığı İmamoğlu’na “85 milyon Türkiye senin yanında olduğunu buradan görüyoruz” dedi. * Bugün burada büyük haksızlığın iadesi için toplandık. * (İmamoğlu’nun giydiği atkı) Dün buradan ayrıldık, genç bir […]

Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir” dedi.