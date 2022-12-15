Akşam Postası / 15 Aralık 2022

İmamoğlu, ‘altılı masa’yla Saraçhane’de: Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız

‘Altılı masa’ liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında miting düzenliyor.

AKP’li yazarların İmamoğlu yorumları: Adliyeden çıkan aday, düğmeye basıldı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar dünya kamuoyunda dahi geniş yer bulurken, AKP’ye yakın gazeteler küçük yerlerde gördü. Bazı gazetelerse haberlerinde İmamoğlu’nun açıklamalarını hedef aldı. Konuyu köşesine taşıyan AKP’li yazarların çoğu benzer bir yaklaşım sergiledi.

‘Dostlar’ sağ olsun: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye çok yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefine ulaşmak üzere.

MHP’nin yeni seçim sloganı kafa karıştırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının de yer aldığı MHP’nin seçim sloganı kafa karıştırdı.

İmamoğlu kararını ‘pas geçen’ Erdoğan, ‘son kez destek’ sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü AKP’ye yakın gazetecilere konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ‘siyasi yasak’ kararın bahsi geçmedi.

Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt: Hataları gideririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Eleştiri geldiğinde eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa gideririz” dedi.

Selvi’den al haberi: İktidar ‘başörtüsü’ için müzakereye açık, HDP’yle yine görüşecek

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği için muhalefetin oylarına ihtiyacı olan iktidarın, maddelerde değişikliğe açık olduğunu öne sürdü.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 ay hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ORC’nin ‘kadın seçmen’ anketi: İYİ Parti ikinci

ORC Araştırma’nın ‘kadın seçmenlerin oy tercihleri’ anketine göre AKP yüzde 27,2’yle birinci, İYİ Parti yüzde 23’le ikinci.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

Altı yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

Savcı, Alaattin Çakıcı için ‘istisna yola’ başvurdu, kesinleşen cezayı durdurdu

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen ve kesinleşen dokuz ay 10 günlük hapis cezası hakkında infaz durdurma kararı verildi.