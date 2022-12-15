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Yaramazlara biraz batar!

Selvi’den al haberi: İktidar ‘başörtüsü’ için müzakereye açık, HDP’yle yine görüşecek

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği için muhalefetin oylarına ihtiyacı olan iktidarın, maddelerde değişikliğe açık olduğunu öne sürdü.

Selvi, AKP’lilerin HDP dahil tüm muhalefeti gezeceğini söyledi.


Anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunulmuştu. (AA)

AKP, MHP ve BBP’nin imzasıyla 9 Aralık’ta Meclis Başkanlığı’na sunulan anayasa değişikliği teklifinde LGBTİ+ karşıtı madde de yer alıyor.

Anayasa’nın 41’inci maddesinde değişiklik öngören teklifin ilgili bölümünde “Evlilik birliği medeniyet anlayışımıza göre ancak bir kadın ve bir erkeğin evliliğiyle kurulur” ifadelerine yer verildi.

Değişikliğin gerekçesindeyse “Aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılarla sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır” diye yazıyor.

Konu hakkında AKP’lilerle görüşen Selvi, bugün şunları yazdı:

Muhalefet, Anayasa değişikliğiyle ilgili olumlu yönde katkı yapmaya açık olursa Anayasa değişikliği metninin müzakereye açık olduğu ifade edildi. İktidarın tek kırmızı çizgisi var, o da özgürlüklerin kısıtlanması. Muhalefetin, özgürlüklerin kısıtlanması değil, daha geniş anlamda güvenceye kavuşturulması yönünde bir önerisi olduğu takdirde değerlendirileceği ifade ediliyor.”

Selvi, iktidarın ocak ayında muhalefeti ziyaret ederek, anayasa değişikliği konusunda görüş ve önerilerini alacağını kaydederek, “HDP de ziyaret edilecek partiler arasında yer alacak” diye yazdı.

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