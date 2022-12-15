İmamoğlu, ‘altılı masa’yla Saraçhane’de: Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız

‘Altılı masa’ liderleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında miting düzenliyor.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP’li belediye başkanları, ‘altılı masa’ liderleri ve İmamoğlu, İBB binasının olduğu Saraçhane’de buluştu. Yüzlerce yurttaş da meydana akın etti.

İlk olarak kürsüye çıkan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Burası Saraçhane, milletin evi. Siz ne derseniz o olur.

* Size bir soru sormak istiyorum: Bu ülkeyi yönetenlerin, milletimizle, sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyorlar? 31 Mart’ta oyunuzu kullandınız. Saymadılar. Oyunuzu kullandınız, dört oy pusulasından… Bu arada bu dört o dört değil.

* Dört oyunuzdan biri geçersizdir dediler. Oyunuzu iptal ettiler. Seçimi yenilediler. Sizinle alıp veremedikleri ne var bunların? 16 milyondan ne istiyorlar?

* Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını hapsetmek için mahkemeden karar çıkardılar. Sizinle alıp veremedikleri ne var?

* (“Hükümet istifa” sloganlarına) Öyle kolay kaçmak yok. Onları gönderecek altı siyasi partinin lideri burada.

* Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok ama başka türlü bir karar çıkarsa bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yapsınlar, nafile, nafile!

* Ne hukuk ne ahlak gözetiyorlar. Gözleri hiçbir şey görmüyor.

* Bugün burada büyük kalabalığı harekete geçiren, sizlerin ortak vicdanıdır. Hepimiz birbirimiz için buradayız. Apaçık haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız.

* Seçim sonuçlarına hazmediyorsa tavsiyemiz “Siyaset yapmayacaksınız.”

* İstanbul’da bir israf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar. Bir avuç insanın zenginliğine zenginlik katan, İstanbul’un canını okuyan bir düzendi bu. Ben hemşerilerimden yetki isterken “Görevi verin, bu israf düzenini yok edelim” dedim. İstanbul’da israf düzenine hep birlikte son verdik.

* Bir avuç insan avucunu yalar oldu yalar. Bugün bize yapılanların tümü işte bu yüzden. Sadece israf düzenine son vermekle kalmadık, İstanbul’da insaf düzeni oluşturduk. İnsaf nedir biliyor musunuz? Onların bilmediği bir şey. İnsaf düzeni adalet demektir.

* Yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyorum. Benim sığınacak hakimlerim, savcılarım, mahkemelerim yok ama çok şanslıyım benim arkamda 16 milyon hemşehrim var.

* Bu irade ve bu ittifak, zorla baskıyla, yargı darbesiyle bu ülkeyi yönetebileceklerini, milli iradeye şekil verebileceklerini zanneden acizlerin devrine son verecek.

* Bu dava bana açılmış bir dava değil, partili davası değil. Bu dava ülke davası, eşitlik davası.

* 2023 hepimiz için çok güzel olacak. Herkes kazanacak. Çocuklarımız, gençlerimiz kazanacak. Herkes kazanacak, her şey çok güzel olacak.