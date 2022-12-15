Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 ay hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘müşteki’ olarak yer aldı.


İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında ‘hakaret’ içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatıldı.

Şüphelinin bazı paylaşımlarının ‘açıkça’ cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da ‘halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu’ belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin ‘doğrudan’ Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Kolivar, ‘ekmeğe zam’ iddialarını tartışmak üzere Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar, bu sözleri nedeniyle hükümet tarafından da hedef alınmış, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan gözaltına alınıp geçmişte attığı tweet’lerin dosyaya eklenmesi sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Kolivar, sonrasında tahliye edilmişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a tahliye

Kılıçdaroğlu’ndan Cihan Kolivar’ın ailesine ‘geçmiş olsun’ telefonu

‘Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan Cihan Kolivar: Kimse korkmasın, Silivri soğuk değil

‘Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ diyen Kolivar tutuklandı

Ekmek Üreticileri Sendikası başkanı ‘Türk milletini aşağılamak’tan gözaltına alındı

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye birlikte çıktığı İmamoğlu’na “85 milyon Türkiye senin yanında olduğunu buradan görüyoruz” dedi. * Bugün burada büyük haksızlığın iadesi için toplandık. * (İmamoğlu’nun giydiği atkı) Dün buradan ayrıldık, genç bir […]

Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir” dedi.