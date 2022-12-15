‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 ay hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘müşteki’ olarak yer aldı.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında ‘hakaret’ içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatıldı.

Şüphelinin bazı paylaşımlarının ‘açıkça’ cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da ‘halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu’ belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin ‘doğrudan’ Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Kolivar, ‘ekmeğe zam’ iddialarını tartışmak üzere Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar, bu sözleri nedeniyle hükümet tarafından da hedef alınmış, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan gözaltına alınıp geçmişte attığı tweet’lerin dosyaya eklenmesi sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Kolivar, sonrasında tahliye edilmişti.