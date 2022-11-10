‘Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan Cihan Kolivar: Kimse korkmasın, Silivri soğuk değil

“Ekmek aptal toplumların gıdasıdır” dedikten sonra gözaltına alınıp ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil” dedi.

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Kolivar, ‘ekmeğe zam’ iddialarını tartışmak üzere Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar, bu sözleri nedeniyle hükümet tarafından da hedef alınmış, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan gözaltına alınıp geçmişte attığı tweet’lerin dosyaya eklenmesi sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

‘Neye göre yargılanıyorum, anayasaya göre mi, cumhurbaşkanının anayasasına göre mi‘

Evrensel’den Meltem Akyol’un aktardığına göre avukat Tugay Bek Kolivar’la Silivri Cezaevi’nde görüştü.

Kolivar’ın sağlık sorunları olduğunu da paylaşan Bek, “12 defa anjiyo olmuş, bypass ameliyatı olmuş. Şaker hastası. Üç gündür insülin kullanamıyormuş. Bugün verileceği söylenmiş ancak henüz verilmemişti biz görüştüğümüzde” dedi.

Avukat, sendika başkanının sözlerini şöyle aktardı: “Tutuklama konusu yapılan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun üst sınırdan cezası dört yıl. Bugüne kadar genellikle 11 ay ceza verilmiş. Pandemi nedeniyle üç yılın altındaki cezalarda hapis yatılmıyor bile. Hakim dosyaya göre yargılasa, anayasaya göre yargılasa böyle bir karar veremez. O halde ben neye göre yargılanıyorum, anayasaya göre mi, Cumhurbaşkanının anayasasına göre mi?

Benim topu topu 14 takipçim vardı ben bunu attığımda. Ben Rizeliyim. Kasımpaşa’da yaşadım. Cumhurbaşkanı annesine teyze, babasına amca dediğim biridir. Ama ben ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklandım. Aslında mesele şudur, televizyondaki açıklamayı incelemediler baktılar ki halkı aşağılama diye bir niyet yok, bir tweet bulup bunu ‘cumhurbaşkanına hakaret’e çevirdiler. Cumhurbaşkanının diploması yok demek ne zamandan beri hakaret oldu ya. Ayrıca cumhurbaşkanının diploması konusunda ‘Olsa dükkan senin’ demişim. Ya, o benim kapı komşum, insan kapı komşunun diploması olup olmadığı bilmez mi?”

‘Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor’

Benim üzerimden gündem değiştiklerini düşünüyorum. Merak ediyorum acaba bu arada bir şeylerin ihalesi mi oldu. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Onlar da haksızdı bu da haksız. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor.”