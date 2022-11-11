Kılıçdaroğlu’ndan Cihan Kolivar’ın ailesine ‘geçmiş olsun’ telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekmek aptal toplumların gıdasıdır” dedikten sonra gözaltına alınıp ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kolivar, ‘ekmeğe zam’ iddialarını tartışmak üzere Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar, bu sözleri nedeniyle hükümet tarafından da hedef alınmış, İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ‘Türk milletini alenen aşağılama’dan gözaltına alınıp geçmişte attığı tweet’lerin dosyaya eklenmesi sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

CHP’nin yazılı açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, Kolivar’ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla aradı. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a da selamlarını iletti.