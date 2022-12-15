İmamoğlu’na destek için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu 11 madde saydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını 11 maddeyle özetledi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP’li belediye başkanları, ‘altılı masa’ liderleri ve İmamoğlu, İBB binasının olduğu Saraçhane’de buluştu. Binlerce yurttaş da meydana akın etti.

İmamoğlu’nda sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, 11 maddede şunları dedi:

* Mevlana der ki “Adalet kutup yıldızı gibidir yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner.” Bugün bizi bir araya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya da getirilecek.

* Adalet dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdana göre kanaat vermek zorundadır. Adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına asla oturmayacak çünkü sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz.

* 1924 ve 1921 anayasalarının ilk maddesi şudur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 16 milyonun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur.

* Adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun büyük bir kısmı yoktur diyecek. Bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz.

* Bugün Türkiye’de hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku var. Bir genç tweet attığı zaman sabaha karşı kapısı çalınıyor ve gözaltına alınıyor.

* Yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Ağacın kurdu kendi içindedir. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazlar, parti teşkilatlarından gelenleri hakimlik, savcılık koltuğuna oturturlar. O kurtları tek tek temizleyeceğiz. Adaletin ağacı görkemli ve sağlıklı olacak.

* Öteden beri bu ülkede zulüm var. Milletvekillerimiz, gazeteciler tutuklandı, İstanbul il başkanımız da siyasi yasak kapsamına alındı. Bu tablo zulmün arttığı bir tablodur. Yakında onları göndereceğiz

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamıştır. Bize geri adım attırmamıştır. Kararlılıkla başkanın arkasında duracağız. Bizim kupon arazi, yeşil alanları betonlara dönüştürmek gibi bir niyetimiz yok. Hakka hizmet halka hizmettir biz kuralı böyle biliriz. Hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini şerefiyle yapacak.

* Göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin altılı masa kararlı bu ülkeye huzuru ve adaleti getireceğiz.

* Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Maratonun sonuna geldik. Altı ay sonra maraton bitecek. Bereketli bir Türkiye’yi göreceksiniz.

* Asla başınızı öne eğmeyin. Altı ay kaldı geliyoruz. İktidar olmak için geliyoruz.