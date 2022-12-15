Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP’li belediye başkanları, ‘altılı masa’ liderleri ve İmamoğlu, İBB binasının olduğu Saraçhane’de buluştu. Yüzlerce yurttaş da meydana akın etti.

Dördüncü olarak söz alan Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Meselemiz Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaktır. Bizim meselemiz siyaset üstüdür. Hak ve özgürlükler diyoruz. Demokratik hukuk devleti diyoruz. Bu meydan tarihi sahnelere şahit oldu. Dün akşam İmamoğlu’nu ziyaret etmek için girdiğimde hafızamda iki manzara karşılandı. Sayın Erdoğan’a benzer bir mahkumiyet verildi.

* Buradan güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın ha, sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın. Geçmişte nice mutlak güç sahipleri aldandılar. Bugün bu meydandayız. Meselemiz sadece sayın İmamoğlu’nun hak ettiği makamı korumak değil. Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerini korumaktır.

* Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. YSK başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Bir tahrik ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı, iktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum.

* Tahriklere kapılmayın. AK Parti seçmenine sesleniyorum. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. O geniş kitlelerin bu kararla başları öne eğildi. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Müsterih olun. Bu seçim yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçim sonucunda hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek.

* Bu masa dağılmayacak, dağılmayacak, dağılmayacak. Mesele mevki, masam meselesi değildir. Onları arkamızda bıraktık.