Diken

Yaramazlara biraz batar!

Babacan: 85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir’den büyüktür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir‘den büyüktür” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP’li belediye başkanları, ‘altılı masa’ liderleri ve İmamoğlu, İBB binasının olduğu Saraçhane’de buluştu. Yüzlerce yurttaş da meydana akın etti.

Üçüncü olarak söz alan Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Canan hanıma yapılan hukuksuzluğu, Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum

* Bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Halide Ediplere zulmedenleri, tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir. Bu millet zulmedenlere gerekli cevabı verecektir. Hem de çok yakında verecektir.

* Endişeye mahal yok. Biz buradayız. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız!

* Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. İşte biz nöbetleşe zorbalığa karşıyız.

* 85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir’den büyüktür

İmamoğlu’na destek için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’ndan 11 madde

İmamoğlu, ‘altılı masa’yla Saraçhane’de: Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı buradayız

İmamoğlu kararına karşı Saraçhane yine tıklım tıklım doldu

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Aralık 2022

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye birlikte çıktığı İmamoğlu’na “85 milyon Türkiye senin yanında olduğunu buradan görüyoruz” dedi.

Davutoğlu, AKP’lilere seslendi: Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir” dedi.