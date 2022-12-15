İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir‘den büyüktür” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP’li belediye başkanları, ‘altılı masa’ liderleri ve İmamoğlu, İBB binasının olduğu Saraçhane’de buluştu. Yüzlerce yurttaş da meydana akın etti.

Üçüncü olarak söz alan Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Canan hanıma yapılan hukuksuzluğu, Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum

* Bu millet Nazım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Halide Ediplere zulmedenleri, tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir. Bu millet zulmedenlere gerekli cevabı verecektir. Hem de çok yakında verecektir.

* Endişeye mahal yok. Biz buradayız. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız!

* Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye başlıyor. Zulmetmeye başlıyor. İşte biz nöbetleşe zorbalığa karşıyız.

* 85 milyon ‘bir’den büyüktür, Türkiye ‘bir’den büyüktür