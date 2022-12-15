MHP’nin yeni seçim sloganı kafa karıştırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının de yer aldığı MHP’nin seçim sloganı kafa karıştırdı.
İki ittifakın da isminin yer aldığı ‘zafer’e vurgu yapılan slogan şöyle: “Cumhurun seçimi, milletin zaferi.”
MHP, uzun yıllar eleştirdiği AKP’yle ‘cumhur ittifakı‘nı kurdu; önümüzdeki seçimlerde de AKP’yle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkça ilan etmişti.
Sloganın bulunduğu görsel, MHP’nin milletvekilleri, il ve ilçe örgütlerinin resmi hesaplarından paylaşıldı.
Söz konusu görsel de Twitter’da çok sayıda alıntılanarak paylaşıldı.
O paylaşımların bazıları şöyle;