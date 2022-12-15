Eczacıbaşı Esan Madencilik’te işçiler kazandı

Eczacıbaşı Esan Madencilik’e ait Balıkesir’in Balya ilçesindeki çinko ve kurşun madeninde çalışan ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde işten çıkarılan 243 işçinin direnişi sonuç verdi. Sağlanan anlaşma sonrası işçileri işlerine geri dönecek.

Fotoğraf: Twitter

Esan’ın Kuzey Balya sahasındaki taşeronluğunu yürüten Sargın İnşaat, ‘mücbir sebepler’i gerekçe göstererek 4 Aralık’ta işçileri işten çıkarmıştı.

Sargın İnşaat’ın patronu Hüseyin Sargın da işçilerin sahada üretime ara verilmesinden, ‘iş daralması’ndan ötürü işen çıkarıldığını söylemişti.

Bunun üzerine işçiler maden kapısında nöbet başlatmış, sanat ve kültür camiasını da Eczacıbaşı’nı protesto etmek üzere destek vermeye çağırmıştı.

Bağımsız Maden İş’in bugün yayınladığı açıklamaya göre direniş sonuç verdi. Açıklamada 5 Aralık’ta nöbetin başlatıldığı, ilk olarak 48 işçinin geri alındığı işten çıkarılanlar için çıkış kodu Kod 18’e (işin sona ermesi) çevrildiği ve madencilere kıdem ve ihbar tazminatlarının Ocak ayı sonunda ödeneceğinin bildirildiği yazıldı.

Siyasi partiler ‘İşçilere greve katılmayın’ demiş

Sendikanın aktardığına göre daha sonra yerel idari yöneticiler ve çeşitli siyasi parti ilçe başkanları üzerinden Balıkesir’in yerlisi işçiler aranarak işçilere işe geri alınacakları vaadiyle direnişe katılmamaları söylendi fakat işçiler kabul etmedi.

Açıklamada grevde sekizinci gün sonunda yatırılacağı söylenen kıdem ve ihbar tazminatları da işçilerin hesaplarına yatırıldığı yazıldı.

Eczacıbaşı’yla müzakereye oturuldu; CHP’li vekil gözlemci oldu

Grevin devamında Eczacıbaşı Holding ile müzakere zemini oluştuğu kaydedilerek şunlar yazıldı: “Müzakereler, Eczacıbaşı Holding İK Grup Başkanı Eylem Özgür ve sendika temsilcimiz arasında sürmüş, ilk günden beridir çözüm için devrede olan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de müzakerede gözlemci olarak bulunmuştur. Sendika temsilcimiz her maddeyi direnen işçilerin bulunduğu Whatsapp iletişim grubuna iletmiş gelen ortak kabullerle ilerleme sağlanmıştır.

İşten çıkarılan madenci kardeşlerimizden işe geri dönmek isteyenlerin işe geri alınması talebimiz kabul edilmiştir. Aldığımız yazılı taahhüt üzerine, işten çıkarılan madenciler üç aylık bir zaman diliminde aralıklı şekilde Esan ve bağlı şirketlerde (Karmak, Aselmak ) işlerine geri alınacaklardır. İşe geri dönüş, kira yardımı, ve olası sendikal baskı ve diğer konularda ortaya çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek maksadıyla iki ayrı diyalog mekanizması oluşturulmuştur. Yurt çapındaki Esan ve bağlı şirketlerin (Aselmak, Karmak, taşeron Sargın İnşaat) işletmelerindeki üyelerimizle ve oluşturulan iki ayrı diyalog mekanizmasıyla sürecin takipçisi olacağız.

Bu vesileyle, direnişin ilk gününden beridir yanımızda olan dayanışma ve çözüm için samimi çaba sarf eden Milletvekili Ensar Aytekin’e, Milletvekili Özgür Özel’e, Niyazi Akdeniz’e, CHP Balya İlçe Başkanı Bayram abiye, EMEP Balya İlçe Başkanı Necati abimize, TKP ve TİP Balıkesir İl örgütlerine, direnen evlatlarını tek bir an yalnız bırakmayan ve örnek dayanışma gösteren Akbaş Köyü’nden Meşe ailesine, ikinci gün dayanışma için İstanbul’dan kalkıp gelip yanımızdan ayrılmayan Batur kardeşimize, Balya halkına ve bu on günlük direnişi militanca, özveriyle üreten direnişçi işçi kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca sorunun çözümü için on gün boyunca karşılaştığımız umursamaz, kibirli, üstten tavrın tam aksine çözüm için inisiyatif alan Eczacıbaşı Holding Temsilcisi Eylem Özgür’e teşekkür ederiz.

Madencilerin baş eğmez, kararlı, tavizsiz mücadelesi ile sanat ve kültür camiasının örnek dayanışması, halkımızın daha önceki mücadelelerimizde de gördüğümüz yüksek teveccühü sayesinde gelen bu kazanımın milyonlarca işçi ve emekçiye sendikal örgütlenme ve ekmek kavgasında cesaret olmasını umuyoruz.

Bu süreç içerisinde maden işçilerinden dayanışmasını ve desteğini esirgemeyen kamuoyuna, parti ve emek örgütlerine, sanat ve kültür camiasından her bir dostumuza içten teşekkürlerimizi sunuyor, biz de onları dayanışma ile selamlıyoruz.

Direniş sürecinde ‘Zafer direnen emekçinin olacak!’ diye birçok kez haykırdık. Direnerek kazandık, direniş ve mücadele ile zafere ulaşacağız. Tarihimiz sözümüzün teminatıdır…”