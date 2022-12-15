Kılıçdaroğlu: Bu karar milli iradeye darbedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili ”Milli iradeye darbedir” dedi.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Britanya ve ABD ziyaretinden sonra Almanya programı için Berlin’e giden Kılıçdaroğlu, karar sonrası apar topar İstanbul’a döndü. Saraçhane’ye geçen Kılıçdaroğlu, havalimanında kendisini karşılayan İmamoğlu’yla görüştü.

Bugün Halk TV’de konuşan Kılıçdaroğlu, kararla ilgili ”Bu milli iradeye darbedir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bu ülkede adaletin zerreciği kaldıysa karar istinaftan döner. Bu iş bir demokrasi olayı. Bizim İstanbul il başkanımız mahkum edildiğinde biz sahip çıktık. aynı mücadeleyi bugün de veriyoruz.

*Kendi partilerinden devşirip hakim koltuğuna oturttukları var. Kurallara rağmen AKP’de yöneticilik yapanları yargıda görevlendirdiler. HSK buna ‘dur’ demedi. Çünkü HSK da bağımsız değil. Bugün Erdoğan ne dese onlar altına koşulsuz altına imza atar. Kilit noktalarda bunların olmasına rağmen adalete inanan hakimler de var.

*Kararın onacağını şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin onurlu hakimleri de var. Beklentimiz bu.

*Bu davanın böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Hakimin kendi ifadelerine bakarak beraat bekliyorduk. Kararın dün açıklanacağını beklemiyordum. Ertelense de daha sonra beraat çıkacağını düşünüyordum.

*Türkiye’nin hızla büyüyüp kalkınması için yurt dışı gezilerini yaptım.

*16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edildi.

*Yargı kararlarına rağmen Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden içeride?

*Ekrem beye ‘sakın üzülme’ dedim. Gücü 16 milyon İstanbulludan alıyor. Halk en büyük güçtür.

*Bu karar siyaseten anlamı şu: 85 milyon demokrasinin ayaklarının altından kaydığını görüyor. Altı lideri bir araya getiren de bu oldu. Bu olay altı liderin daha sıkı sıkıya yürümesi için ivme kazandırır. Seçimle gelen darbeyle gitmemeli. Bu ülke darbelerden çok çekti. Bu açıkça bir darbedir. ‘Sen benim dediklerime uymazsan seni görevden alırım’ diyorlar.

*Siz kim oluyorsunuz da biz geri adım atacağız.

*Adayı hükümet metnimiz ortaya çıktıktan sonra konuşacağız. Dün verilen karar, aday belirleme sürecini etkilemez. Attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz. Acele etmiyoruz. Altı liderin ortak iradesiyle kararlara varıyoruz.

*Zulmü artıyor, çünkü onlar da sonlarının geldiğini biliyor.