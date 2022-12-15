AKP’li yazarların İmamoğlu yorumları: Adliyeden çıkan aday, düğmeye basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)

Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar dünya kamuoyunda dahi geniş yer bulurken, AKP’ye yakın gazeteler küçük yerlerde gördü. Bazı gazetelerse haberlerinde İmamoğlu’nun açıklamalarını hedef aldı. Konuyu köşesine taşıyan AKP’li yazarların çoğu benzer bir yaklaşım sergiledi.

İktidara yakın gazeteler tarandığında az sayıda yazarın İmamoğlu’na ‘siyasi yasak’ kararını konu edindiği görülüyor. Bazı gazetelerdeyse konu hakkında yazı bulunmuyor. Örneğin Yeni Şafak’ta İmamoğlu hakkında yazan yok.

Yazanlarsa şöyle;

‘Karar can suyu oldu’

*Sabah yazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse yargılama zaten duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın İmamoğlu açısından hiçbir yaptırımı olmayan tuhaf bir karar. Ama halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu’na bu karar can suyu oldu.

Artık İmamoğlu’nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz.

*Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Siyasette, 24 saatin uzun olabildiği günlere sürüklenmek istendiğimiz gerçeği dün bir kez daha teyit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası, -karar kesinleşmemiş olsa da- siyaset borsasını hareketlendirdi. Anlaşılan o ki 2023 seçimleri, siyaset dışı faktörlerin etkisini göreceğimiz, hemen her olayın sadece siyasete tahvil edildiği bir ortama taşınacak! Örneğin, bugünden itibaren kimse İmamoğlu kararında, Ceza Yasası’nın 125. maddesine takılmayacak, siyaset mühendisliğine yönelecek! Masa’dan çıkmayan aday profilinin, adliye koridorlarından çıkarılması oyunu sahnelenecek.

*Akşam yazarı Taceddin Kutay: Öyle bir mağduriyet ki neticesinde İmamoğlu ne hapis yatacak ne gerçekten görevden el çektirilecek. Fakat büyük bir imaj tazelemesi ile yarışa iki adım önden başlayacak. Öyle bir taze imajdır ki bir süre öncesine kadar Fazıl Say dahil pek çok destekçisinin kalbini o artık bütün Türkiye’nin bildiği arogant tavırlarıyla kıran İmamoğlu, kaybettiği yandaşlarını yeniden çevresine cem edecek. Ve bu imajla en büyük talebi ve hassas noktası adalet olan, her türlü mağduriyeti, mazlumiyeti elinden geldiğince bertaraf etmeye çalışan milletimizin teveccühünü kazanacak.

‘Ceza tümü ile yanlış’ demiyorum

*Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Bana soracak olursanız, Türkiye standartlarında Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, biraz fazla.. Hayır, hayır.. “Ceza tümü ile yanlış” demiyorum.. “Beraat etmeli idi” demiyorum. Ahmak, hakarettir.. Hele hele hiçbir maddi gerekçe sunulmaksızın, sırf yenilenen seçimde daha fazla oy alınması üzerinden bir yorum yapılarak, hukuki bir kararı veren yüksek kurul üyelerine “ahmak” denilmesi, çok daha net bir cezalandırılma sebebidir..

*Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez.

Kazanacak aday algısı için düğmeye basıldı

*TV100 yazarı Fuat Uğur: Savcı’nın hapis ve siyasetten men talebi mahkeme heyeti tarafından kabul gördü. Zaten öncesinde İmamoğlu bir açıklama yaparak “Karar ne olursa olsun, herkesi Saraçhane’ye bekliyorum” diye miting çağrısı yapmıştı. Tıpkı Erdoğan’ın şiir okuduğu için hapis cezası almasından sonra Saraçhane’de İstanbullularla buluşması gibi. Üstelik Ekrem İmamoğlu’na “Müteahhit kafalı ve şizofren” dediği için küsüştüğü, el sıkışmadığı Canan Kaftancıoğlu bile Saraçhane’deki kürsüde onu bekledi. Akşener Ankara’dan İstanbul’a hareket etti, Kılıçdaroğlu Almanya’dan geleceğini açıkladı. Tüm masa ortakları bildiri yayınladı destek manasında. Böylelikle kazanacak aday algısı için düğmeye basıldı.