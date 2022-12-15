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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt: Hataları gideririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Eleştiri geldiğinde eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa gideririz” dedi.

Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Britanya ve ABD ziyaretinden sonra Almanya programı için Berlin’e giden Kılıçdaroğlu, karar sonrası apar topar İstanbul’a döndü. Saraçhane’ye geçen Kılıçdaroğlu, havalimanında kendisini karşılayan İmamoğlu’yla görüştü. İmamoğlu’nun ceza aldığı gün CHP liderinin Almanya’da olması sosyal medyada eleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu ve CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanının katıldığı törende eleştirilere üstü kapalı cevap verdi: ”Elbette ki eleştiriler gelecektir. Saygıyla karşılarız, çekinmeyiz. Doğaldır. Eleştiri geldiğinde bizde varsa eksiğimiz tamamlarız. Hatamız varsa gideririz. Bütün mesele eleştirinin önyargısız ve iyi niyetle yapılmasıdır. Doğru eleştiri yapılırsa başımızın üzerinde yeri vardır.”

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