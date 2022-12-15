Savcı, Alaattin Çakıcı için ‘istisna yola’ başvurdu, kesinleşen cezayı durdurdu

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen ve kesinleşen dokuz ay 10 günlük hapis cezası hakkında infaz durdurma kararı verildi.

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DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Çakıcı hakkında 2017’de cezaevinde olduğu sırada ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimiyle çıkarılan infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edilen Çakıcı, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 15 Ekim’de dokuz ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza istinaf mahkemesinde de kesinleşmişti.

Karar, cezanın infazı için Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme kararı, cezaevine giriş işlemleri için 24 Kasım’da Keskin başsavcılığı infaz bürosuna gönderdi.

Bu sıradaysa savcılık, Çakıcı’nın kesinleşen cezasına karşı istisna bir yol olan ‘kanun yararına bozma’ talebiyle Yargıtay’a başvurdu. İstinafsa itiraz inceleme işlemlerinin tamamlanıncaya kadar infazın durdurulmasını talep etti.

Bunun üzerine aynı gün, Çakıcı’ya verilen hapis cezasının infazının durdurulmasına karar verildi.

Daha önce 17 yıllık cezası da bozulmuştu

Çakıcı hakkında yürüyen başka bir davada da benzer bir süreç yaşanmıştı.

25 Eylül 2020’de Alaattin Çakıcı’yı, yeğeni Adem Çakıcı’ya karşı işlediği iddia edilen ‘tasarlayarak öldürmeye ve azmettirmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Çakıcı’nın istinaf başvurusunu esastan reddetmişti. Dosya bu nedenle Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay başsavcılığıysa, Çakıcı’nın cezasının ‘yetersiz gerekçe’ sebebiyle bozulmasını talep etmişti. Yargıtay, 26 Kasım’da kararı ‘savunma hakkı kısıtlandığı’ iddiasıyla oybirliğiyle bozdu.

Çakıcı’nın bu davası da yeniden görülecek.