Akşener’den İmamoğlu’na: 85 milyon senin yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye birlikte çıktığı İmamoğlu’na “85 milyon Türkiye senin yanında olduğunu buradan görüyoruz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada dün iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Liderlerden en son konuşan Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Öncelikle aziz milletim, İstanbullular, kalbimiz, beynimiz her şeyimiz gençler bugün burada bir büyük haksızlığı iadesi için toplandık. Öncelikle bu atkının hikayesini sizle paylaşmak istiyorum, dün buradan ayrılıp giderken genç bir kızımız, adı Kıymet Doğan’dı, arabamın camını çaldı boynundaki atkıyı çıkardı dedi ki; ‘Ekrem başkanıma vereceksin Meral abla, onun için dua edeceğim.’ Dolayısıyla bu atkı Kıymet’in atkısı, kalbinden dualar eden ve bu haksızlığı lanetleyen gencecik bir kızımızın atkısı, biliyorum Ekrem başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır. Buradan ayrılma senin için buradayız.

‘Zulüm, haksızlık sizinse sandık bizimdir’

* 100 yıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyenler burada, Saraçhane’de. Ama o 100 yıl önce verilen kararın, o ilkenin, iradenin temsilcileri kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar burada ve İstanbul’dan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diye haykıranların, o sesi duymayanların, onların saraylara kapandığı anda milletin sesini duymadığı anda biz Saraçhane’deyiz. Bir tiyatroya, bir haksızlığa, kara cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular, diyorsunuz ki saray sizin ise Saraçhane bizimdir. Diyorsunuz ki; zulüm, haksızlık sizin ise sandık bizimdir. 16 milyon İstanbullunun iradesi burada. Ve millet burada, demokrasi, irade burada ve Ekrem kardeşimin yanında.

‘Gençler diyor ki ‘Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat”

* Gençler diyor ki ‘Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat.’ İşte bu sese kulaklarını kapasalar da size, bize terörist deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da cezalandırsalar da bu irade, ses, yürek, cesaret, iyilik, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye’nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane’den görüyoruz.

Akşener, konuşmasının son bölümünde ise İmamoğlu’nun elini tuttu ve sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler, geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Allah’a emanet olun. Tekrar söylüyorum; demokrasi bizimdir, sandık bizimdir ve bu irade elbette ki bizimdir.”